Золотой теленок / The Golden Calf. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. «Золотой теленок» – острая сатира на типажи и нравы России двадцатых годов прошлого века. Как и знаменитый роман «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» продолжает завоевывать сердца все новых поколений читателей не только искрометным юмором и динамикой сюжета. Приключения «великого комбинатора» Остапа Бендера не теряют свежести и актуальности и в наши дни. Лихо закрученная интрига гениальной операции по «цивилизованному» отъему денег у подпольного миллионера Корейко, характер и мотивы главного героя, яркие, хотя и немного гротескные образы персонажей второго плана узнаваемы и понятны современному читателю, а быт и нравы Советской России столетней давности вызывают отчетливые аналогии с сегодняшним днем.



Золотой теленок / The Golden Calf слушать на видеосервисе Wink.