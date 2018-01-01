Золотой стриж. Екатерина Соболь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то земли золотой магии жили по законам анимы – силы самой жизни, радости, добрых чувств и поступков. Но безжалостное племя Ястребов избавилось от добрых волшебников и захватило власть. Кажется, что Ястребы не боятся ничего… кроме пророчества: единственной угрозой Империи станет золотой стриж – могущественный маг. Завоеватели готовы на все, чтобы найти и схватить стрижа, а потом уничтожить край, где еще теплится золотая магия. Но на их пути оказывается юный Нил, который готов бросить им вызов. Справится ли он с невероятными испытаниями? Сможет ли противостоять могучей теневой магии Ястребов? © Росмэн & © Storyside



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