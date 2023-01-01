Золотой стежок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Золотой стежок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Золотой стежок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

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О книге

Владелица магазина тканей Екатерина ревнует своего мужа, женского портного-надомника Федора, к его клиенткам. Особенно ее раздражает богатая и влиятельная Маргарита Леонидовна, которая откровенно заигрывает с Федором. Екатерина выставляет Маргариту Леонидовну из своей квартиры, и та начинает мстить: Федор лишается многих заказов, а Екатерина – покупателей, вдобавок, ей повышают арендную плату за магазин. Одна из немногочисленных покупательниц – Ирина – говорит, что нашла портного-мужчину, который, вдобавок, оказался и хорошим любовником. Ирина переживает, что потерянную у него в спальне сережку может найти жена. Екатерину мучают подозрения. Она приходит домой и в самом деле находит сережку. Екатерина устраивает Федору скандал. Отчаявшись убедить жену в том, что он верен ей, Федор на время уезжает в деревню к матери. Ирина говорит Екатерине, что Федор мечтает развестись с ней. Екатерина сообщает Федору, что подает на развод. Неожиданно к ней приходит Ирина и признается, что клеветала на Федора по наущению Маргариты Леонидовны. Екатерина просит прощения у мужа, но он не хочет к ней возвращаться. Екатерина решает отдать часть помещения магазина под мастерскую Федора. Она вызывает его из деревни и демонстрирует вывеску: «Ателье „Золотой стежок“. Федор, в свою очередь, дарит ей платье, сшитое им в деревне к годовщине свадьбы. Супруги мирятся.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
31 мин / 00:31

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