Золотой храм. Юкио Мисима (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В 1950 году в приступе безумия, молодой буддийский послушник поджигает знаменитый Золотой храм в Киото. Юкио Мисима был настолько потрясен случившимся, что позже превратил эту историю в роман, который не только считается вершиной творчества Мисимы, но и входит в число самых читаемых в мире произведений японской литературы. Молодой Мидзогути – сын бедного провинциального священника. Он очень слаб и к тому же заикается, поэтому с детства терпит насмешки своих сверстников. Неспособный быть понятым своим окружением, он оказывается изолированным от других детей. Чем более несчастным он себя чувствует, тем сильнее растет его стремление к истинному и совершенному. Красота Золотого храма, о котором отец рассказывал ему с детства, становится для него идеалом прекрасного: близким и в то же время недостижимым. Образ храма не отпускает его, преследует и мешает нормальной жизни, вмешиваясь даже в отношения с женщинами. В отчаянии Мидзогути видит только один выход: уничтожить то, чему он больше всего поклоняется.



Золотой храм слушать на видеосервисе Wink.