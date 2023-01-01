Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося. Дарья Колесова,А. Харитонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося Учебное пособие адресовано иностранным учащимся гуманитарных специальностей. Цель пособия – систематизация и развитие навыков письменной речи (необходимых для написания деловых докумен�тов, личных писем, рефератов и изложений). Овладение предложенным материалом позволит учащимся успешно сдать ТРКИ второго сертификационного уровня. Большая часть упражнений полезна также при подготовке к прохождению третьего тестового уровня. Пособие апробировано на кафедре русского языка для иностранцев-филологов СПбГУ.



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