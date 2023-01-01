WinkАудиокнигиЗолотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося. Дарья Колесова,А. Харитонов
Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося. Дарья Колесова,А. Харитонов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература43 мин12+
Сюжет
Аудиоприложение к книге Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося Учебное пособие адресовано иностранным учащимся гуманитарных специальностей. Цель пособия – систематизация и развитие навыков письменной речи (необходимых для написания деловых докумен�тов, личных писем, рефератов и изложений). Овладение предложенным материалом позволит учащимся успешно сдать ТРКИ второго сертификационного уровня. Большая часть упражнений полезна также при подготовке к прохождению третьего тестового уровня. Пособие апробировано на кафедре русского языка для иностранцев-филологов СПбГУ.
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