Золотое пенсне. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед Вами совершенно уникальная книга. Еe не должно было существовать. Герой надоел самому автору, и он его убил. Но тут возмутились читатели. Стеной встали они на защиту своего любимца. Писатель вынужден был покориться. Шерлок Холмс восстал из мeртвых. Однако и сам Конан Дойл далеко не равнодушно относился к своему детищу, а потому новые приключения легендарного сыщика сделались ещe более загадочными и даже более увлекательными и захватывающими. Между тем судьба необычной книги не могла не наложить на неe определeнного отпечатка. Повествование стало ироничным и, пожалуй, слегка язвительным. Впрочем, проверяйте сами! В сборник вошли следующие рассказы: Приключение в пустом доме Приключение Норвудского строителя Приключение с пляшущими фигурками Приключение одинокой велосипедистки Приключение в пансионе для мальчиков Золотое пенсне



Золотое пенсне слушать на видеосервисе Wink.