Золото Умальты. Ольга Погодина-Кузмина (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эта история произошла между двумя революциями 1917 года в Хабаровском крае – земле эвенков, охотников и золотоискателей, авантюристов, беглых каторжников и дезертиров. У хозяина приисков Булыгина то ли тунгусы, то ли разбойники украли обоз, перевозивший 40 пудов золота. Заводчик, наскоро собрав отряд местных «солдат удачи», отправляется на поиски: найти и наказать! Но чем закончится захватывающее приключение, не знает никто. До последней страницы читатель не сможет оторваться – мистификации, предательство и страшные злодеяния, а еще любовь, самоотверженность и надежда. И проклятие шамана… И тайна, не раскрытая по сию пору…



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