Золото мертвых. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самый легкий способ разбогатеть – это найти клад. Но мало кто помнит, что клады никогда просто так не кладутся в землю. Их охраняют страшные заклятия и древние руны, несущие гибель всякому, кто протянет руку к чужому добру. Андрей Зверев хотел найти золото – а вместо этого столкнулся с гневом м�огучего колдуна, через века пронесшего ненависть и к потомкам новгородского князя, и ко всему русскому вообще.



Золото мертвых слушать на видеосервисе Wink.