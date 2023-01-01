Золото мертвых. Александр Прозоров
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Золото мертвых. Александр Прозоров

Золото мертвых. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези757 мин12+

Сюжет

Самый легкий способ разбогатеть – это найти клад. Но мало кто помнит, что клады никогда просто так не кладутся в землю. Их охраняют страшные заклятия и древние руны, несущие гибель всякому, кто протянет руку к чужому добру. Андрей Зверев хотел найти золото – а вместо этого столкнулся с гневом могучего колдуна, через века пронесшего ненависть и к потомкам новгородского князя, и ко всему русскому вообще.

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Фэнтези

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