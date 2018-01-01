Золото. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

За сравнительно небольшой период времени – всего около 17 лет, Джек Лондон успел написать 50 книг. Это романы и повести, статьи и рассказы, очерки и заметки. Конечно же не все, созданное писателем прошло проверку временем. Но лучшими его произведениями и по сей день зачитываются во всем мире. Секрет такой популярности прост. Джек Лондон писал только о том, что ему довелось пережить самому. Философия его творчества была такова: «Вы имеете дело с кипучей жизнью, романтикой, проблемами человеческой жизни и смерти, юмором и пафосом и т.д. Так, ради Бога, обращайтесь же с ними подобающим образом. Заставьте своих героев рассказать о ней своими делами, поступками, разговорами и т.д. Вложите все свое в рассказы, а сами уйдите в сторону. Это и создает атмосферу. И этой атмосферой будете вы сами….» Он родился в Сан-Франциско штат Калифорния. Детские годы запомнились Джеку Лондону, пасынку бедного фермера, всегда преследовавшим его чувством голода и необходимостью самому добывать свой хлеб. Он разносил газеты, возил по субботам лед или помогал хозяину кегельбана. «В пятнадцать, – пишет он в автобиографическом очерке, – я был мужчиной, равным среди мужчин». Работа на консервной фабрике, морские странствия на промысловом паруснике, мытье золотого песка на Клондайке – вот не полный послужной список молодого Джека Лондона к 1898 году. Таков был его путь к карьере писателя. В данный сборник вошли рассказы: «Колдун» «Завтрак» «Закон» «Милосердие» «Золото» ©



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