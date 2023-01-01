Золотинка. Рассказы и поэмы о женщинах, медведях и магических существах. Евгения Некрасова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В новом сборнике Евгении Некрасовой фольклорная мистика филигранно переплетается с повседневным бытом среднерусской жизни. Это истории о женщинах, живущих в сложном мире предрассудков, передающихся из поколения в поколение, словно темное родовое наследство. Об их отношениях с семьей, обществом, государством и собственным телом. Об их возможностях, ограничениях, трагедиях и судьбах. Образ женщины у Евгении Некрасовой многолик, но всегда узнаваем. Каждая из героинь по праву рождения становится узницей предубеждений и общественных ожиданий. На помощь женщинам приходят фольклорные персонажи и собственная древняя сила. Рассказы Евгении Некрасовой – это суровые сказки, которые предостерегают, но в то же время дают надежду: как бы ни было темно и мрачно в жизни, внутренний свет всегда укажет нам путь. Евгения Некрасова – писательница, соосновательница Школы литературных практик. Лауреатка литературных премий «Странник/НОС» и «Лицей», финалистка премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС». По её произведениям поставлены спектакли в российских театрах. Аудиокнигу исполнили сама Евгения Некрасова и актриса театра «Модерн» Мария Орлова. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. Пресса о книге: «Ее истории, обманчиво простые, балансируют между явью и навью, между сказками и болью, между смелостью и безрассудством. Они о том, как мир оборачивает женское тело своим ядом, своим снегом, медвежьими шкурами и журналистскими лонгридами, о женщинах, которые “нащупывают, пропальцовывают жизнь”, и о самом мире, который мутирует вокруг них – несправедливо и больно, а иногда справедливо и больно», – Ксения Рождественская, The City. «Некрасова развивает постоянные мотивы своих произведений: беспорядок и несправедливость мира, которые иногда могут исправить только магические силы; судьба женщины в постсоветской России – чаще одинокая, но достойная; жизнь человека среди машин и среди природы», – Максим Мамлыга, «Правила жизни». «Если вы ищете горькую, но утешительную литературу, в которой поровну чудес и достоверности, любви и горя, радости и печали, нежности и силы, упрямства, столкновений и драмы – идите за „Золотинкой“ и принимайте по одному рассказу в день», – Юрий Некрасов, «Прочтение».



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