Золотая цепь. Пролив бурь. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Грин – один из ярчайших русских писателей, относивший себя к символистам. Он прожил непростую, полную борьбы и терзаний жизнь, что нашло отражение в его творчестве и выкристаллизовалось в необычный, возвышенный, красивый и романтичный стиль. «Золотая цепь» – одна из ярчайших работ Грина. «… Кто-то в самом низу оставил загадочные слова: „Что знаем мы о себе?“ Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела – Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, – прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.» – Хорошо Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще? – Вот это называется спросить основательно! – расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ: – Разве я прорицатель? Все вы умрете а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.»



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