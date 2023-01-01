Золотая рыбка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Золотая рыбка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Золотая рыбка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Размеренная жизнь тридцатилетнего Михаила Крылова изменилась после того, как его отец Евгений Петрович привел в их холостяцкую квартиру Варвару. Он представил молодую девушку, как дочь своего друга из Карелии, к которому он не один год ездил на рыбалку. Мало того, что Михаил чувствовал себя, как в коммуналке, так еще новая подружка отца годилась отцу в дочери. Евгений Петрович избегал разговоров на эту тему и посмеивался, обещая сыну, что студентка Варя поживёт у них, пока не получит комнату в общежитии. Михаил не верил отцу, считая Варю его любовницей. Однажды он нашел в вещах Евгения Петровича женский шарфик, но отец объяснил, что это вещь его начальницы, которая ему очень нравится. Михаила раздражали попытки Варвары наладить с ним дружеские отношения, но постепенно он начал к ней привыкать. Варвара не только разделяла страсть отца к рыбалке, но и оказалась хорошей хозяйкой. Однажды девушка заболела. Евгений Петрович поручил сыну заботиться о девушке, пока он, вместе с начальницей Светланой, будет в командировке. Михаил, ухаживая за больной Варей, понял, что влюбился. Ему показалось, что она отвечает ему взаимностью. Во время прогулки Варя повязала на шею шарфик, который Михаил уже видел у своего отца. Он решил, что девушка ведет двойную игру и прекращает их отношения. Не добившись объяснений, Варя переезжает в общежитие. Михаил объясняется с отцом, когда он возвращается из командировки. Отец возмутился его подозрениям и посоветовал объясниться с девушкой. Неожиданно пришла Варвара, чтобы забрать забытые ею удочки. Михаил попросил у нее прощения и предложил вместе ходить на рыбалку. В этот же день Михаил узнаёт, что начальница отца согласилась выйти за него замуж, и они ждут прибавления.

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