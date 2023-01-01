Золотая антилопа (спектакль). Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература43 мин6+
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О книге
Золотая антилопа. Индийская сказка Крестьянский мальчик-сирота спасает от охотников волшебную антилопу, способную ударом копыта добывать золото. Когда жадный правитель-раджа и его слуги схватили мальчика, под угрозой смерти требуя рассказать, где прячется Золотая антилопа, она пришла на помощь другу, и зло было наказано. Запись 1959 г.
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