Золотая антилопа (спектакль). Народное творчество (Фольклор)
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Детям
Золотая антилопа (спектакль). Народное творчество (Фольклор)

Золотая антилопа (спектакль). Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература43 мин6+

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О книге

Золотая антилопа. Индийская сказка Крестьянский мальчик-сирота спасает от охотников волшебную антилопу, способную ударом копыта добывать золото. Когда жадный правитель-раджа и его слуги схватили мальчика, под угрозой смерти требуя рассказать, где прячется Золотая антилопа, она пришла на помощь другу, и зло было наказано. Запись 1959 г.

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Жанр
Детская литература
Время
43 мин / 00:43

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