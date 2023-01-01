Знамения времени. Иеромонах Серафим (Роуз) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Американец. Родился в протестантской семье. В 1956 году, закончив колледж, поступил в Академию востоковедения в Сан-Франциско. Увлекался буддизмом, трудами Лао Цзы, изучал древнекитайский язык, занимался изучением сравнительного анализа религий. После посещения русского православного собора Всех скорбящих Радости в Сан-Франциско порвал с буддизмом и начал посещать православные богослужения, учить русский язык, изучать книги о Православии. В февраля 1962 году принял православное крещение. В это время он знакомится с потомком русских эмигрантов выпускником православной семинарии в Джорджанвилле Глебом Подмашенским. Вместе они начали издавать бюллетень «Православный вестник», затем открыли при храме лавку «Православные иконы и книги» – одну из первых в США, ставшую одним из духовных центров русского православия в Америке. Юджин интенсивно изучал русский и церковнославянский языки, был чтецом в храме, окончил теологическую школу в Сан-Франциско. В середине 1960-х годов Юджин и Глеб решают основать православное братство. В 1967 году был на севере Калифорнии в лесу недалеко от городка Платина был приобетeн участок земли, на котором был возведeн скит. В 1969 они переезжают в скит, а в 1970 постригаются в монахи: Юджин под именем Серафим (в честь Серафима Саровского), а Глеб под именем Германа (в честь Германа Аляскинского). В монастыре они продолжают издавать «Православный вестник», пишут и издают труды духовно-просветительного и богословского содержания, ведут активную миссионерску...Слушайте книгу.



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