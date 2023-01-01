Знак зодиак рыбы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Кристину Герасимову всегда обеспечивали всем, что ей нужно, сначала отец, потом муж Виталий. Так она и жила, магазинами, гороскопом и дочерью Евой, уверенная, что на ее жизненном небосклоне никогда не возникнет ни одного облачка. Однако, однажды она увидела, что у ее мужа роман с секретаршей Антониной. Кристина решила не устраивать сцен, а приготовила романтический ужин. Во время этого ужина Виталий заявил, что разводится с женой, и Кристина с дочерью должны переехать в квартирку на окраине. Психоаналитику Кристина рассказала, что муж стал крупным бизнесменом за счет денег ее отца, но причиной своего семейного краха она считает несовместимость гороскопов. Психоаналитик посоветовал ей стать реалисткой. Кристина с дочерью переехали, вскоре закончились деньги, Кристина нашла работу в магазине обуви, в котором когда–то была желанным клиентом. Первым делом Кристина узнала у кого в магазине какие знаки зодиака, оказалось с директрисой Тамарой Григорьевной у них полная гармония, но Тамара Григорьевна часто была недовольна новой продавщицей. Впрочем, вскоре их отношения стали дружескими, когда Кристине, с помощью гороскопа удалось предсказать, что у Тамары Григорьевны будет счастливое событие. Выяснилось, что в тот день директриса стала бабушкой. На новой работе у Кристины появился еще один друг – охранник Максим. Спустя какое-то время, в магазин обуви пришла Антонина, увидев Кристину, она начала к ней придираться. Кристина готова была взорваться, но неожиданно на сторону Антонины встала директриса. Кристина поняла, что она может уйти из магазина, но ей некуда идти, она решила остаться на работе. В следующий раз, когда Антонина снова пришла и попыталась ее прилюдно унизить, Тамара Григорьевна встала на защиту Кристины. Не успела Кристина обрадоваться тому, что в ее жизни появились надежные друзья, как к ней пришел муж, он заявил, что забирает дочь. Кристина поняла, что должна бороться за Еву, с помощью Максима и Тамара Григорьевны она провернула целую операцию, записала на видеокассету угрозы мужа и пощечину, которую он ей дал. Потом пригрозила Виталию показать все это в суде, если он осмелится забрать у нее дочь. На этом Кристина не успокоилась, она решила отсудить у бывшего мужа еще и деньги своего отца. Кристина предложила Тамаре Григорьевне стать партнером по бизнесу, а Максим в тот же вечер предложил Кристине пойти с ним на свидание. Кристина согласилась.



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