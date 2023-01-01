Знак величия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Хиромант Омутов увидел на руке Дениса знак величия и предсказал, что Дениса ждут большие перемены в жизни. В том числе, по словам Омутова, Дениса вот-вот должны были повысить. А в личной жизни хиромант тоже пообещал скорые перемены: женатый Денис должен вот-вот встретить молодую женщину и остаться с ней. Денис не поверил. Но вскоре он узнал, что его «обскакал» по карьерной лестнице более молодой коллега, тогда Денис пошел к начальнику Степану и устроил ему жуткий скандал. Денис был готов к увольнению, но вместо этого получил предложение побороться за кресло и внести свои новации в бизнес. Денис с энтузиазмом взялся за дело, проводя дни и ночи за разработкой предложений. Дома жена Раиса начала шутливо предъявлять претензии мужу, говоря о том, что надеялась к пенсии на тихую спокойную жизнь, а вместо этого ее супруг начал борьбу «за кресло». Денис обиделся. Ему стало казаться, что жена не понимает, и никогда не понимала его. Между тем, в офисе на Дениса обратила внимание молодая женщина Наталья, которая так же слышала предсказание хироманта. Она то и дело оказывалась рядом с Денисом, явно намекая на то, что не прочь завести с ним отношения. Дениса это и радовало, и пугало. Он не был готов к таким крутым переменам в жизни, да и изменять жене не привык, и в то же время боялся старости и мечтал о том, что у него впереди еще много больших событий. Когда Дениса повысили, он окончательно поверил в свой знак величия и пригласил Наталью в ресторан. Вскоре их отношения переросли в роман. Когда Денис остался у Натальи в первый раз, он не заметил, как пролетело время. Однако жена ничего не заподозрила, Наталья позвонила ей и соврала про аврал на работе. Денис метался между двумя женщинами. Но Наталья быстро взяла ситуацию в свои руки и… рассказала Раисе о том, что спит с ее мужем. Раиса не стала выяснять подробностей, собрала свои вещи и вернулась к маме. Только тогда Денис стал понимать, как много для него значила жена. Он порвал с Натальей и постарался вернуть Раису.



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