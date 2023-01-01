Знак величия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Знак величия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Знак величия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

О книге

Хиромант Омутов увидел на руке Дениса знак величия и предсказал, что Дениса ждут большие перемены в жизни. В том числе, по словам Омутова, Дениса вот-вот должны были повысить. А в личной жизни хиромант тоже пообещал скорые перемены: женатый Денис должен вот-вот встретить молодую женщину и остаться с ней. Денис не поверил. Но вскоре он узнал, что его «обскакал» по карьерной лестнице более молодой коллега, тогда Денис пошел к начальнику Степану и устроил ему жуткий скандал. Денис был готов к увольнению, но вместо этого получил предложение побороться за кресло и внести свои новации в бизнес. Денис с энтузиазмом взялся за дело, проводя дни и ночи за разработкой предложений. Дома жена Раиса начала шутливо предъявлять претензии мужу, говоря о том, что надеялась к пенсии на тихую спокойную жизнь, а вместо этого ее супруг начал борьбу «за кресло». Денис обиделся. Ему стало казаться, что жена не понимает, и никогда не понимала его. Между тем, в офисе на Дениса обратила внимание молодая женщина Наталья, которая так же слышала предсказание хироманта. Она то и дело оказывалась рядом с Денисом, явно намекая на то, что не прочь завести с ним отношения. Дениса это и радовало, и пугало. Он не был готов к таким крутым переменам в жизни, да и изменять жене не привык, и в то же время боялся старости и мечтал о том, что у него впереди еще много больших событий. Когда Дениса повысили, он окончательно поверил в свой знак величия и пригласил Наталью в ресторан. Вскоре их отношения переросли в роман. Когда Денис остался у Натальи в первый раз, он не заметил, как пролетело время. Однако жена ничего не заподозрила, Наталья позвонила ей и соврала про аврал на работе. Денис метался между двумя женщинами. Но Наталья быстро взяла ситуацию в свои руки и… рассказала Раисе о том, что спит с ее мужем. Раиса не стала выяснять подробностей, собрала свои вещи и вернулась к маме. Только тогда Денис стал понимать, как много для него значила жена. Он порвал с Натальей и постарался вернуть Раису.

Знак величия слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг