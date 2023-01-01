Змея на груди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Алина Князева чуть было не становится жертвой изнасилования со стороны гражданского мужа ее лучшей подруги Дарьи. Алина приходит за помощью к психоаналитику, но принимает собственные решения. Она решает открыть подруге глаза, и платится за это собственной семьей… Любовь к Дарье мешает Алине увидеть, что подруга просто манипулирует ей. И только помощь психоаналитика помогает Алине разорвать порочный круг и начать новую жизнь…



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