WinkАудиокнигиЗмея на груди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Змея на груди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+
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О книге
Алина Князева чуть было не становится жертвой изнасилования со стороны гражданского мужа ее лучшей подруги Дарьи. Алина приходит за помощью к психоаналитику, но принимает собственные решения. Она решает открыть подруге глаза, и платится за это собственной семьей… Любовь к Дарье мешает Алине увидеть, что подруга просто манипулирует ей. И только помощь психоаналитика помогает Алине разорвать порочный круг и начать новую жизнь…
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