Змея. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Софья Прохорова и её гражданский муж Павел Максимов работают учителями в школе. Вскоре в школу назначают нового директора Фёдора Лотошина. Павел не доволен свершившимся фактом назначения, поскольку сам рассчитывал на это место, да и с Лотошиным у них вражда ещё с института. Всё осложняется тем, что Совья начинает испытывать невольную симпатию к простому и открытому Фёдору. Свекровь Софьи, Мария Александровна рассказывает той, что когда-то много лет назад Лотошин увёл у Павла его девушку. Вскоре по школе начинают гулять анонимки, в которых рассказывается об амурных похождениях нового директора и его сексуальной нечистоплотности. Выясняется, что в подметных письмах неизвестный автор наравне с директором облил грязью и Сонечку. Павел начинает ревновать Сонечку к Лотошину. Страсти накаляются. Павел снова встаёт на сторону своей матери и Сонечка понимает, что так было и будет всегда – Павел просто маменькин сынок. Вскоре случается ещё одно событие – Павел пишет заявление об уходе по собственному желанию. Пытаясь выяснить причину этого поступка, Софья приходит в директорский кабинет, где Лотошин показывает ей две анонимки, написанные одним и тем же человеком с разницей в пятнадцать лет. Павел написал заявление об уходе, когда понял, что автором анонимок является его мать – Мария Александровна, которая и тогда, 15 лет назад, точно так же расправилась и с девушкой Павла, и с Лотошиным. Дома Сонечку ждёт неприятный разговор со свекровью, после которого молодая женщина уходит из холодного дома. Фёдор Лотошин приглашает Софью на день рождения своей дочери, где объясняется ей в любви. Сонечка понимает, что этот человек ей очень симпатичен.



Змея слушать на видеосервисе Wink.