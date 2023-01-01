Злой гений Нью-Йорка. Стивен Ван Дайн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Злой гений Нью-Йорка» – знаменитый роман американского писателя, мастера детективного жанра Стивена Ван Дайна. Произведения С. С. Ван Дайна, ознаменовавшие собой начало «золотого века детектива», написаны по строго определeнным законам и являются своего рода интеллектуальной игрой, спортивным соревнованием по решению логических задачек. Главный герой его романов – сыщик-любитель Фило Ванс, книгофил, эстет и знаток искусства, виртуозно расследует любые преступления, опираясь на логику и психологический портрет убийцы. В романе «Злой гений Нью-Йорка» Фило Вансу предстоит столкнуться с загадочным «делом епископа» и положить конец ряду самых чудовищных и изощрeнных преступлений в истории полиции, а слушателям аудиокниги узнать о том, какая связь может быть между трактатом о стрельбе из лука, немецким словарeм и собранием детских стихотворений…



Злой гений Нью-Йорка слушать на видеосервисе Wink.