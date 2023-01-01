Злосчастный ремонт. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Злосчастный ремонт. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Злосчастный ремонт. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

30-летняя Ксения Мороз вместе со своим мужем Алексеем затеяла первый серьезный ремонт в квартире. Начало работы Ксения показала своим подругам Тамаре и Людмиле, которым не понравилось то, как Алексей побелил потолок. Ксения рассказала мужу об оценке, которую дали ее подруги. Алексей, уставший от того, что подруги жены все время его критикуют, распсиховался и ушел из дома. Ксения хотела с ним помириться, но подруги убедили, что «один раз она побежит за мужем, и потом всю жизнь будет бегать за ним». Тамара с Людмилой предложили своими силами справиться с покраской и побелкой. Однако, поскольку одна подруга была в положении, а вторая с маленьким ребенком на руках, они попросили помочь Ксении своих мужей Прохора и Дмитрия. Вскоре они пришли в квартиру Ксении, но вместо ремонта, мужчины начали…пить. По их словам, оба устали от бытовых и жизненных проблем и отдыхали у Ксении душой. Однажды Леша пришел домой мириться, но, увидев мужей Тамары и Людмилы, разозлился еще сильнее. А как же было не злиться, если Ксения так быстро нашла ему замену. Ксения поняла, что еще немного и из-за злополучного ремонта ее семейная лодка утонет. Тогда она, забыв о гордости, постаралась помириться с мужем, но сначала попросила подружек дать совет – как вести себя с Алексеем. Тамара с Людмилой сказали, чтобы Ксения показала мужу, что обижена. Ксения и показала, да так, что Алексей снова ушел, но теперь окончательно разозленный. Помириться с мужем не получилось, ремонт в квартире застрял на одной точке – Ксения была в отчаянии. Но тут еще и Тамара с Людмилой разозлились на подругу – слишком часто у нее стали задерживаться их мужья. В результате, Ксения рассорилась еще и с подругами. Ксения прокляла все на свете, в том числе ремонт и злосчастные советы своих подруг. Но любовь побеждает все. Леша, остыв, вернулся к жене, они помирились и вместе закончили ремонт.

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