Зима в сердце. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Дочь Веры Деевой, Надежда приводит в дом своего будущего мужа Михаила. Вера устраивает безобразную сцену и выставляет Михаила за дверь. Надежда не понимает, что происходит с матерью, а та не может объяснить дочери, что Михаил это именно тот человек, с которым у самой Веры недавно случился роман. Бывший муж Веры, Николай Прошин уговаривает её принять зятя. Он объясняет, что Надежда настроена весьма решительно, и Вера может просто потерять дочь. Всё осложняется тем, что молодым пока негде жить, в квартире Михаила идёт ремонт. Вера вынуждена пустить дочь с мужем пожить в свою квартиру, но старается, как можно реже встречаться с Михаилом. Надежда чувствует натянутость отношений и пытается уговорить мать переменить своё мнение насчёт Михаила. Она уверена, что мать просто беспричинно невзлюбила зятя. Бывший муж Веры тоже по мере сил пытается помочь наладить отношения в её доме. Николай предлагает Вере поехать проследить за рабочими, которые делают ремонт в квартире Михаила. Чем скорее они его закончат, тем скорее молодые перестанут мозолить глаза Вере, а там все само собой как-то наладится. Вера приезжает в квартиру Михаила, но обнаруживает там только самого Михаила, который объясняет ей, что выгнал рабочих, и будет делать ремонт сам. Вера собирается уйти, но Михаил останавливает её. В этот момент они понимают, что их роман ещё не окончен. Страсть вспыхивает с новой силой и снова толкает их в объятия друг друга. Спустя некоторое время Надежда начинает жаловаться матери на Михаила. Она говорит, что чувствует, что у него появилась другая женщина. Сердце Веры разрывается на части. Она понимает, что должна сделать выбор, но когда они с Михаилом остаются одни, Вера забывает обо всём на свете. Она понимает, что влюблена и ничего не может с этим поделать. Брак дочери даёт трещину и Вера понимает, что должна остановиться. Её бывший муж Николай случайно «вычисляет» Веру и Михаила. Он в бешенстве. Вера принимает решение расстаться с любовником. Надежда сообщает, что они с Михаилом подали на развод. Михаил предлагает Вере выйти за него замуж и уехать. Та отказывается, и Михаил уезжает один.



Зима в сердце слушать на видеосервисе Wink.