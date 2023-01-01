Зима тревоги нашей. Джон Стейнбек (книга, 1961) слушать онлайн

Сюжет

«Зима тревоги нашей» (1961) – последний роман Стейнбека, невероятно современный и актуальный, хотя действие его происходит в 60-е годы в Новой Англии, в вымышленном небольшом городке. Главный герой – Итен Аллен Хоули, потомок некогда очень богатой семьи, ветеран Второй мировой войны, человек обр�азованный, порядочный и честный, оказывается в затруднительном положении. Он вынужден работать продавцом в бакалейной лавке. Итену, привыкшему к совершенно другой жизни, не просто смириться с таким падением. Тогда он идет на сделку с совестью, чтобы обрести прежний статус и положение. Однако нечестные махинации, вернувшие герою богатство, не делают его счастливым.



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