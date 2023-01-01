Журнал «Рассказы». Маска страха. Максим Кабир,Дарья Странник,Дмитрий Николов,Ирина Родионова,Герман Михайлович Шендеров
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Журнал «Рассказы». Маска страха. Максим Кабир,Дарья Странник,Дмитрий Николов,Ирина Родионова,Герман Михайлович Шендеров

Журнал «Рассказы». Маска страха. Максим Кабир,Дарья Странник,Дмитрий Николов,Ирина Родионова,Герман Михайлович Шендеров (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Фантастика244 мин16+

Сюжет

По этому городу бродит кукловод, дергает за нити, принуждает к словам и поступкам. Здесь люди рассыпаются на части и срастаются как ни в чем ни бывало. И когда-то гордый народ платит страшную цену за простую свободу.

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