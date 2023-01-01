Журнал Рассказы. Гипотеза мироздания. Сергей Колесников,Ольга Цветкова,Светлана Емельянова
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Журнал Рассказы. Гипотеза мироздания. Сергей Колесников,Ольга Цветкова,Светлана Емельянова

Журнал Рассказы. Гипотеза мироздания. Сергей Колесников,Ольга Цветкова,Светлана Емельянова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Границы привычного могут оказаться придуманными. И тот, кто всю жизнь познавал мир, поймёт, что глядел в одну сторону. Стоит чуть изменить угол зрения, и зло окажется добром, а тень переплетена со светом, известные законы перестанут работать, а морали утратят смысл. Представляем двадцать пятый выпуск журнала Рассказы: Гипотеза мироздания. Фантастические истории про мир, который мы потеряли. Про обретение нового. И перемены, которые никогда не поймём до конца.

Журнал Рассказы слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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