Журавленок и молнии. Владислав Крапивин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Владислав Крапивин писал свои увлекательные романтические книги для всех мечтателей на свете. Юрке Журавину, главному герою романа «Журавленок и молнии», в наследство от дедушки достались редкие книги, но его отец, водитель самосвала, не понимает увлечения сына мудреными фолиантами и однажды, чтобы расплатиться с грузчиками, украдкой сдает ценную книгу в магазин… "Самое трудное знаешь что? Когда ты считаешь, что надо одно, а тебе говорят: делай другое. И говорят хором, говорят самые справедливые слова, и ты сам уже начинаешь думать: а ведь, наверное, они и в самом деле правы… Но если будет в тебе хоть капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка уверенности, что прав ты, а не они, делай по-своему. Не оправдывай себя чужими правильными словами".



Журавленок и молнии слушать на видеосервисе Wink.