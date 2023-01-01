Жук в муравейнике. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1979) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. В основу сюжета положено захватывающее детективное расследование «Дела о подкидышах», тринадцати человеческих эмбрионах, найденных в саркофаге на безымянной планете. Все дети родились 6 октября 2138 года. Комиссия, созданная для их изучения, предположила, что «подкидыши» могут нести в себе скрытую программу, заложенную сверхцивилизацией Странников, и представлять потенциальную опасность… Как всегда у Стругацких, за внешней увлекательностью стоят глубокие этические и философские проблемы. Кто такие «подкидыши»? «Жуки в муравейнике» или «хорьки в курятнике»? Имеет ли общество право пожертвовать человеческой жизнью ради сохранения своей безопасности? Как найти компромисс между принципами гуманизма и заботой об интересах всего человечества?



Жук в муравейнике слушать на видеосервисе Wink.