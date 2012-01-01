Жребий Салема. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все началось с того, что в провинциальном американском городке стали пропадать люди – поодиночке и целыми семьями. Их не могли найти ни родственники, ни даже полиция. А когда надежда, казалось, исчезла навсегда, пропавшие вернулись, и городок содрогнулся от ужаса…© Stephen King, 1975 © Перевод. В.В. Антонов, 2012 ©



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