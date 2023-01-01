Жребий брошен. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чего меньше всего ожидал от своей судьбы ведун, так это того, что ему придется командовать армией оживших мертвецов. Но когда речь идет о свободе и справедливости – приходится полагаться на те силы, которые есть под рукой, а не рассуждать о связанных со страхом смерти предрассудках. Только сил�ой смогут Любовод и Олег Середин вернуть отнятый у них товар и отомстить за гибель товарищей. Только так смогут найти дорогу домой и вернуться не нищими бродягами, а богатыми купцами.



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