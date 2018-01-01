Жнецы Страданий. Алёна Харитонова,Екатерина Казакова
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Жнецы Страданий. Алёна Харитонова,Екатерина Казакова

Жнецы Страданий. Алёна Харитонова,Екатерина Казакова (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Каждому в жизни дается выбор, но что делать тому, за кем выбор приходит сам – внезапно и без шанса на отказ? Что делать, когда дорога к мечте оказывается залита кровью, а ты сам себе порой кажешься куском мяса? И как быть, если мечта умирает, оставляя после себя только пустоту? Нельзя стать ратоборцем и ни разу не убить. Нельзя быть колдуном, не соприкасаясь со смертью. Нельзя выучиться на целителя, не разрезав живую плоть. В этом мире быть обережником – значит познать жестокость, грязь и боль. Но любовь выдержит все. Даже то, что не в силах выдержать рассудок. © Storyside

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Фэнтези

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