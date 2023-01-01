Жмот. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Тараскина обеспокоена тем, что ее муж Григорий в последнее время стал проявлять патологическую жадность: он перестал давать ей деньги на хозяйство, на покупку новых вещей. Более того, Григорий стал попрекать Ольгу и сына Яшу куском хлеба. Вдобавок, ее свекровь, Алевтина Сергеевна, обвиняет Ольгу в том, что она вышла замуж за Григория по расчету. В пылу ссоры выясняется, что Алевтина Сергеевна выкрала у Ольги ее дневник, в котором прочитала, что до брака с Григорием ее невестка любила некоего Ивана Архипова. Алевтина Сергеевна сообщила об этом сыну, прибавив при этом, что Яша – это сын Архипова. Ольга пытается убедить мужа, что свекровь оклеветала ее, но безрезультатно – Григорий заявляет, что кормит чужого ребенка. С большим трудом Ольге удается убедить Григория сделать тест на подтверждение отцовства. Но, даже не дождавшись результатов, она понимает, что ее семья разрушена. Случайно Ольга встречает на улице Ивана Архипова. Он сообщает Ольге, что развелся. После этой неожиданной встречи Ольга осознает, что брак с Григорием не принес ей ничего, кроме унижения, разочарования и морщин. Ольга переезжает с Яшей из просторной квартиры мужа к матери, в ее однокомнатную квартирку. Но Ольга не жалеет об этом – она находит себе хорошую подработку и может содержать свою семью самостоятельно. Через некоторое время Ольга встречается с Иваном и сообщает ему, что развелась. Ольга и Иван опять вместе, они исправили ошибки, совершенные ранее.



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