Жизнеописания великих философов. Диоген Лаэртский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сократ …Человеку, который спросил, жениться ему или не жениться, он ответил: «Делай, что хочешь, – все равно раскаешься». …Он говорил, что сварливая жена для него – то же, что норовистые кони для наездников: «Как они, одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми». Платон …Однажды, когда к нему вошел Ксенократ, он попросил его выпороть раба: сам он не мог это сделать, потому что был в гневе. А какому-то из рабов он и сам сказал: «Не будь я в гневе, право, я бы тебя выпорол!» Аристотель …На вопрос, какую он получил пользу от философии, он ответил: «Стал делать добровольно то, что другие делают в страхе перед законом». Диоген …Среди бела дня он бродил с фонарем в руках, объясняя: «Ищу человека». …Говорят, Александр Македонский сказал: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». …Когда Платон дал определение, имевшее большой успех: «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев», Диоген ощипал петуха и принес к нему в школу, объявив: «Вот платоновский человек!»"



Жизнеописания великих философов слушать на видеосервисе Wink.