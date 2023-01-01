Жизнь взаймы. Как избавиться от психологической зависимости. Ирина Млодик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие из нас за свою жизнь хотя бы раз испытывали это потрясающее состояние– удивительного единства, ощущения участия в нерушимом и блаженном «мы». Эта книга о слиянии с другим, которое так похоже на любовь, что перепутать очень легко. Она состоит из двух частей. В первой части вас ждет рассказ о пути внутреннего преображения главной героини Тани, о ее взаимоотношениях с матерью и возлюбленным, об обретении самой себя. Во второй части автор– известный психолог Ирина Млодик– разбирает явление психологической зависимости как профессионал. Выбираться из таких отношений в одиночку– трудная задача. Чаще всего здесь нужен третий. Возможно, для начала им станет эта книга.



Жизнь взаймы слушать на видеосервисе Wink.