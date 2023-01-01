Жизнь взаймы. Как избавиться от психологической зависимости. Ирина Млодик
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Жизнь взаймы. Как избавиться от психологической зависимости. Ирина Млодик

Жизнь взаймы. Как избавиться от психологической зависимости. Ирина Млодик (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
514 мин16+
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Сюжет

Многие из нас за свою жизнь хотя бы раз испытывали это потрясающее состояние– удивительного единства, ощущения участия в нерушимом и блаженном «мы». Эта книга о слиянии с другим, которое так похоже на любовь, что перепутать очень легко. Она состоит из двух частей. В первой части вас ждет рассказ о пути внутреннего преображения главной героини Тани, о ее взаимоотношениях с матерью и возлюбленным, об обретении самой себя. Во второй части автор– известный психолог Ирина Млодик– разбирает явление психологической зависимости как профессионал. Выбираться из таких отношений в одиночку– трудная задача. Чаще всего здесь нужен третий. Возможно, для начала им станет эта книга.

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