Жизнь в расфокусе. Как перестать отвлекаться на ерунду и начать успевать больше за меньшее время. Майкл Хайятт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый может тратить на работу втрое, а то и вчетверо меньше времени, чем привык. Все дело в умении фокусироваться на своем занятии. Майкл Хайятт, топ-блогер с аудиторией 4 миллиона подписчиков и автор бестселлеров New York Times, вскрывает механизм незаурядной продуктивности. Хайятт утверждает, что в жизни преуспевает не тот, кто пашет как вол, а тот, кто овладел самым ценным по сегодняшним временам навыком – «свободой фокуса». Изучив авторскую методику концентрации внимания, вы сможете: • уделять максимум времени вдохновляющим задачам • установить баланс между работой и жизнью • перестать чувствовать себя виноватым во время отдыха • планировать свое время и энергию так же, как финансы. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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