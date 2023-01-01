Жизнь в любви. Как научиться жить рядом с любимым человеком долго и счастливо. Олег Торсунов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В чем причины одиночества и секреты счастливой жизни, как перестать ревновать партнера, избежать развода и разобраться во всех тонкостях отношений, об этом и многом другом в новой книге кандидата медицинских наук, признанного специалиста в сфере семейной психологии Олега Геннадьевича Торсунова. Его лекции пользуются особенной популярностью в России и за рубежом. Олег Геннадьевич убежден: древние сакральные знания, заповеданные нам Ведами, раскрывают секреты истинной любви, позволяют построить гармоничные отношения между мужем и женой, родителями и детьми. Практические советы, которыми щедро делится автор, зарядят вас мощной энергией, помогут справиться с проблемами, прожить долгую и счастливую жизнь рядом с самыми родными и близкими людьми – вашей семьей! Это первая книга в серии: «Веды: веди меня к счастью».



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