Жизнь в любви. Часть 1. Олег Торсунов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Любовь – это гармония между божественными качествами двух людей. Однако в человеке есть и низшие проявления, которые нужно принимать. Специалист по ведической психологии Олег Торсунов в этой лекции объяснит разницу между любовью и влюбленностью, об их видах, о потребностях и ошибках мужчины и женщины в отношениях.



Жизнь в любви слушать на видеосервисе Wink.