WinkАудиокнигиЖизнь в любви. Часть 1. Олег Торсунов
Жизнь в любви. Часть 1. Олег Торсунов (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Психология, Эзотерика16+
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Сюжет
Любовь – это гармония между божественными качествами двух людей. Однако в человеке есть и низшие проявления, которые нужно принимать. Специалист по ведической психологии Олег Торсунов в этой лекции объяснит разницу между любовью и влюбленностью, об их видах, о потребностях и ошибках мужчины и женщины в отношениях.
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