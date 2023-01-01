Жизнь в любви. Часть 1. Олег Торсунов
Wink
Аудиокниги
Жизнь в любви. Часть 1. Олег Торсунов

Жизнь в любви. Часть 1. Олег Торсунов (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Психология, Эзотерика16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Любовь – это гармония между божественными качествами двух людей. Однако в человеке есть и низшие проявления, которые нужно принимать. Специалист по ведической психологии Олег Торсунов в этой лекции объяснит разницу между любовью и влюбленностью, об их видах, о потребностях и ошибках мужчины и женщины в отношениях.

Жизнь в любви слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг