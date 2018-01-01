Жизнь Тиррании. Рунический маг. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Жизнь Тиррании. Рунический маг». Книга прочитана популярной радиоведущей и известной актрисой дубляжа Аллой Човжик. Казалось бы, свое место в мире уже давно завоевано. Тиррания добилась всего, чего когда-то желала. Но все равно осталась пустота. У нее нет дома, где ждут, и куда можно было бы с радостью возвращаться, нет ответов на вопросы, кто она есть на самом деле. Но Ти не печалится. Времени для уныния нет. Ныне дипломированного и опытного боевого мага ждет новое путешествие на таинственный неизведанный материк. Может именно там она найдет то, что ищет?. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Жизнь Тиррании слушать на видеосервисе Wink.