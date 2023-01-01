Жизнь после смерти. Возвращенцы. Наталья Волохина (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

О людях, перенесших клиническую смерть. Захватывающие рассказы из практики опытного психолога. Как изменяется человек, его взгляды, психика после путешествия «на тот свет»? Кому и зачем дается шанс новой жизни? Кто становится «невозвращенцем» или «пограничником»? Почему человек испытывает удовольствие от страха? В художественных очерках душевед с тридцатилетним стажем ненавязчиво доносит мысль: все зависит от выбора, желания жить, любить, быть любимым.Содержит нецензурную брань.



Жизнь после смерти слушать на видеосервисе Wink.