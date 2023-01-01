Жизнь после смерти. Святитель Иоанн Максимович (Шанхайский) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отец Серафим написал об отличии истинного духовного знания от состояний, переживаемых оккультистами, о духах злобы, с которыми многие современные люди вступают в контакт, сами того не подозревая. Книгу пронизывает настойчивая авторская мысль о духовной битве, происходящей на земле в душе каждого человека, где ставка – его вечная жизнь, а единственный путь спасения – исполнение заповедей в страхе Божием. Книга отражает именно ПРАВОСЛАВНЫЙ взгляд на поставленные вопросы.



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