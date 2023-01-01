Жизнь по принципу «Послать все на…». Нестандартный путь к полному счастью. Джон Паркин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легкая, веселая, местами гомерически смешная, порой немного хулиганская, но очень мудрая и полезная книга от автора бестселлера «Послать всe на… Парадоксальный путь к успеху и процветанию». Джон Паркин снова призывает послать все на…, чтобы получить все, что вам нужно, и стать счастливыми, несмотря ни на что. Только на этот раз погружается в вопрос более скрупулезно, посылая на… то, что раньше не осмеливался, и подводя под эту простую действенную мантру весомую и, что немаловажно, нескучную теоретическую базу. Рисунки и комиксы – в помощь тем, кто хочет визуализировать принцип Джона Паркина. Прослушав книгу, вы посмотрите на мир, свою жизнь и себя самого совсем другими глазами, сможете совершить то, что ранее считали невероятным и добиться невозможного.



Жизнь по принципу «Послать все на…» слушать на видеосервисе Wink.