Жизнь Майкла Джордана. Роланд Лазенби. Ключевые идеи книги.
Wink
Аудиокниги
Жизнь Майкла Джордана. Роланд Лазенби. Ключевые идеи книги.

Жизнь Майкла Джордана. Роланд Лазенби. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Биографии и мемуары28 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Книга Роланда Лазенби «Жизнь Майкла Джордана» — это история о человеке, который был иконой спорта, непревзойденным профессионалом, отпрыском неблагополучной семьи из Северной Каролины, безжалостным конкурентом, любителем высоких ставок. Автор, будучи спортивным журналистом, впервые с такой полнотой освещает почти биполярную двойственность личности своего героя. Лазенби в течение тридцати лет был свидетелем того, как из тощего новичка Джордан постепенно превращался в легенду, как противопоставлял себя товарищам по команде и противникам, как на пути к славе становился ее заложником и как жил во внутренней изоляции. Автор опирается на свои личные отношения с тренерами, освещает семейные конфликты между женой Джордана и его матерью, привлекает материал бесчисленных интервью с друзьями спортсмена.

Жизнь Майкла Джордана слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг