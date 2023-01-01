Жизнь Майкла Джордана. Роланд Лазенби. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Роланда Лазенби «Жизнь Майкла Джордана» — это история о человеке, который был иконой спорта, непревзойденным профессионалом, отпрыском неблагополучной семьи из Северной Каролины, безжалостным конкурентом, любителем высоких ставок. Автор, будучи спортивным журналистом, впервые с такой полнотой освещает почти биполярную двойственность личности своего героя. Лазенби в течение тридцати лет был свидетелем того, как из тощего новичка Джордан постепенно превращался в легенду, как противопоставлял себя товарищам по команде и противникам, как на пути к славе становился ее заложником и как жил во внутренней изоляции. Автор опирается на свои личные отношения с тренерами, освещает семейные конфликты между женой Джордана и его матерью, привлекает материал бесчисленных интервью с друзьями спортсмена.



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