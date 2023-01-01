Жизнь Клима Самгина. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В центре повествования – фигура «революционера поневоле». Это человек, которого страшат социально-политические потрясения в стране и мире, и он чувствует себя «жертвой истории». Сам Горький писал о главном герое романа так: «Мне хотелось изобразить в лице Самгина такого интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни…» Наряду с вымышленными персонажами, в романе действуют реальные исторические лица: царь Николай II, Савва Морозов, известные художники и литераторы.



Жизнь Клима Самгина слушать на видеосервисе Wink.