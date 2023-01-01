Жизнь – это подарок. 102 истории о том, как находить счастье в мелочах. Стефанос Ксенакис (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Сборник коротких историй из обычной жизни, пропитанных горячим солнцем, греческой душевностью и глубокой житейской мудростью. Твой источник поддержки на каждый день. Книга, которая поможет находить радость в обычных вещах и стать счастливее. Стефанос Ксенакис – предприниматель и блогер из Афин. После многолетней успешной карьеры в области СМИ и рекламы с 2015 года занимается темами самосовершенствования и личностного развития, о чем увлекательно рассказывает в своих книгах и выступлениях. Его первая книга «Жизнь – это подарок» стала феноменом в Греции, возглавляя топ продаж на протяжении 80 недель, и международным бестселлером, переведенным на 20 языков. Стефанос Ксенакис выступает по всей Греции и разрабатывает учебный курс «Да, я могу», посвященный личностным ценностям и самопознанию, который уже экспериментально преподают в нескольких начальных школах в Греции. Отец двух дочек.



Жизнь – это подарок слушать на видеосервисе Wink.