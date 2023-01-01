Жизнь двенадцати цезарей. Гай Транквилл (книга, 2020) слушать онлайн

СВЕТОНИЙ Гай Транквилл [ок. 120 г. н. э.] – римский историк и писатель, автор недошедших сочинений энциклопедического характера. «Жизнь двенадцати цезарей» – памятник римской литературы, благодаря которому череда римских императоров – Цезарь, Август, Тибрий, Калигула, Нерон, Тит – из исторических имен воплотилась в художественные образы. Действие книги охватывает почти два столетия – с 80 г. до н.э. по 96 г. н.э. За этот период Рим из республики превратился в империю. С равной обстоятельностью автор излагает исторические события и детали из жизни двенадцати цезарей, представляет биографические сведения о каждом – от внешности и привычек до участия в важнейших событиях римской истории.



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