Жизнь человека. Екатерина Ивановна. Черные маски в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Леонид Андреев
Wink
Аудиокниги
Жизнь человека. Екатерина Ивановна. Черные маски в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Леонид Андреев

Жизнь человека. Екатерина Ивановна. Черные маски в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика397 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Писатель и литературовед Дмитрий Быков читает три свои любимые пьесы русского писателя, представителя Серебряного века русской литературы Леонида Андреева. «Мне кажется, что это очень талантливый комплекс драматургии». Дм. Быков

Жизнь человека слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг