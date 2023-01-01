Жизнь человека. Екатерина Ивановна. Черные маски в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Писатель и литературовед Дмитрий Быков читает три свои любимые пьесы русского писателя, представителя Серебряного века русской литературы Леонида Андреева. «Мне кажется, что это очень талантливый комплекс драматургии». Дм. Быков



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