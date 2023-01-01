Жизнь без поводка. Александра Савицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книги, лекции, тренинги, бесконечный поиск идеальной практики по «усовершенствованию» себя. И вот, кажется, что ты все поняла и сделала так, как говорили. И жизнь вот-вот изменится, ведь обещали же! Но проходит месяц, а ты снова говоришь себе: «Неудачница, ну кто тебя полюбит с таким носом/ попой / работой / образованием / двумя детьми (нужное подчеркнуть)». Психолог Александра Савицкая уверена, что женский мозг надо не просто загружать информацией. Его надо тренировать. Она смогла избавиться от комплекса «хорошей девочки», полюбила себя и свои тридцать шесть, без страха поменяла бизнес на любимое дело и не прогадала: создала мегапопулярный блог о женской самооценке. А еще написала книгу, в которой собрала упражнения, практики, техники, заставляющие наконец-то поднять голову, увидеть себя со стороны, ужаснуться и… измениться. Читатели Александры пишут, что «мозги вправились раз и навсегда», а «жизнь-то изменилась».



Жизнь без поводка слушать на видеосервисе Wink.