Жизнь А.Г.. Вячеслав Ставецкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Жизнь А.Г.» номинирован на главные литературные премии. Вячеслав Ставецкий – прозаик, археолог, альпинист. Родился в 1986 году в Ростове-на-Дону, финалист премии «Дебют” (2015) и премии им. В.П.Астафьева (2018), публиковался в журнале “Знамя”. Испанский генерал Аугусто Авельянеда – несчастнейший из диктаторов. Его союзникам по Второй мировой войне чертовски повезло: один пустил себе пулю в лоб, другого повесили на Пьяццале Лорето. Трагическая осечка подводит Авельянеду, и мятежники-республиканцы выносят ему чудовищный приговор – они сажают диктатора в клетку и возят по стране, предъявляя толпам разгневанных рабов. Вселенская справедливость торжествует, кровь бесчисленных жертв оплачена позором убийцы, но постепенно небывалый антропологический эксперимент перерастает в схватку между бывшим вождем и его народом…



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