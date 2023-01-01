Живущий в последний раз. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девять жизней в запасе у каждого, но всего лишь одна у несчастного урода, увидевшего свет в последней, нечаянно удачной, попытке состояться. Один за другим уходят боги, вливаясь в душу Сарта-Мифотворца. Только так можно подхватить, удержать, поднять крышу Дома-на-Перекрестке, готовую в любой момент рухнуть на наши головы.



Живущий в последний раз слушать на видеосервисе Wink.