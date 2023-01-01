Животные Южной Америки (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература57 мин6+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной форме расскажет ребенку об удивительных четвероногих и пернатых обитателях Южной Америки. Познакомит с голосами животных, особенностями их поведения и наиболее характерными повадками. Программа оформлена звуками живой природы и музыкаль�ным сопровождением.
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