Животные Южной Америки (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной форме расскажет ребенку об удивительных четвероногих и пернатых обитателях Южной Америки. Познакомит с голосами животных, особенностями их поведения и наиболее характерными повадками. Программа оформлена звуками живой природы и музыкаль�ным сопровождением.



Животные Южной Америки слушать на видеосервисе Wink.