Живем и учимся в России. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень). Коллектив авторов
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Живем и учимся в России. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень). Коллектив авторов

Живем и учимся в России. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень). Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература122 мин12+

Сюжет

Аудиоприложение к учебному комплексу Живeм и учимся в России. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень) Учебный комплекс предназначен для иностранных учащихся, владеющих русским языком в объеме базового уровня, для работы на этапе предвузовской подготовки, на курсах и в кружках. Готовит к экзамену на сертификат 1 уровня.

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