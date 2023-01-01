Жить дольше. Наука и искусство долголетия. Питер Аттиа. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как известно, здоровье — это когда каждый день болит в другом месте. Старая шутка — и, увы, правдивая. Да, за последние десятилетия мы стали жить существенно дольше, но не здоровее. Преклонные годы у многих связаны с болью и немощью.

Хорошая новость в том, что нам необязательно смиренно ждать, когда придут болезни. Понимая, что нужно телу, чтобы оставаться в порядке как можно дольше, мы можем отсрочить наступление той старости, которой все боятся, — немощной и печальной. Перспектива дожить до двухсот лет, о которой сегодня много говорят, все-таки пока выглядит весьма фантастически. А вот шанс прибавить себе пару десятков лет здоровой жизни у нас есть — и вполне реальный.





Жить дольше слушать на видеосервисе Wink.